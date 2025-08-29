صدمة في ماسبيرو، وفاة الإذاعية عبير الأباصيري إثر أزمة مفاجئة

فقد الوسط الإعلامي والإذاعي في مصر، إحدى الوجوه المضيئة، حيث رحلت المذيعة عبير الأباصيري عن عالمنا، مساء أمس الخميس، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وجاءت وفاتها لتترك أثرًا كبيرًا في قلوب زملائها وجمهورها الذين عرفوها على مدار سنوات من العمل في الإعلام المصري، وتحديدا في ماسبيرو.

من هي عبير الأباصيري؟

عبير الأباصيري إحدى المذيعات البارزات في تلفزيون مصر، عُرفت بجوهرها المهني وأسلوبها المميز في تقديم البرامج الإخبارية والثقافية، وكانت تتمتع بشعبية كبيرة بين جمهوره، بدأت مسيرتها الإعلامية في أوائل التسعينات، وعرفت بإسهاماتها المميزة في نشر الثقافة والمعلومات.

تدرجت في عملها الإعلامي بين العديد من البرامج على شاشات ماسبيرو، وكنت تلمس دائما في أدائها الاحترافية الكبيرة والصدق، سواء كانت تقدم نشرة أخبار أو فقرات حوارية ثقافية مع ضيوف مميزين.

رحيل مفاجئ وصدمة كبيرة

حالة من الصدمة والحزن اجتاحت زملاء عبير الأباصيري في ماسبيرو وفي الوسط الإعلامي بعد إعلان نبأ وفاتها، فقد جاء رحيلها بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات، ما جعل الخبر بمثابة صدمة للجميع، ورغم أن عبير كانت قد ظهرت في عدة برامج يومية خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الأنباء الواردة تؤكد أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاتها في الساعات الأخيرة من مساء أمس.

نعي وتقدير

عبر العديد من الإعلاميين والفنانين عن حزنهم الشديد بعد سماعهم لنبأ وفاتها، حيث أعربوا عن تقديرهم لمسيرتها الإعلامية الطويلة، وكتب العديد منهم كلمات مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، مثمنين عملها الإنساني والإعلامي الرائع، ومدى تأثيرها الكبير على جمهورها.

وقال أحمد صبري، مذيع بماسبيرو: "رحيل عبير الأباصيري هو فقدان ليس فقط لمذيعة محترفة، بل لصديقة وزميلة مخلصة في عملها كانت مثالًا للأداء الإعلامي الجاد والمهنية."

إرثها الإعلامي

رحلت الإذاعية عبير الأباصيري، بعد سنوات طويلة امتدت لأكثر من 30 عامًا في ماسبيرو، تركت بصمة واضحة في البرامج التي قدمتها، من نشرات إخبارية وبرامج حوارية ثقافية، إلى حلقات خاصة عن قضايا المجتمع والمرأة، وكانت تتميز بأسلوبها الهادئ والرصين الذي جعلها قريبة من قلوب مشاهديها.

عملت على تغطية الكثير من الأحداث الهامة، المحلية والعالمية، وكانت تُعتبر واحدة من المذيعات اللواتي أثرين الإعلام المصري بعطائهن الكبير.

