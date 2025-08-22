بعد سلسلة من الأزمات، محامي شيرين عبد الوهاب يطالب وزير الثقافة بإنقاذ الفنانة

طالب المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزير الثقافة المصرية أحمد فؤاد هنو بالتدخل العاجل لإنقاذ الفنانة من سلسلة الأزمات التي تضع نفسها بها، وذلك عقب تداول أنباء بعودتها لطليقها حسام حبيب.

شيرين عبدالوهاب

وجاء في بيان قنطوش: “أدعو وزير الثقافة د. هنو للتدخل الفوري ومطالبة وزارة الصحة بلجنة مختصة لمتابعة حالة شيرين عبدالوهاب الصحية والنفسية لحمايتها من الاستغلال والضغط النفسي المستمر”.

وفي سياق آخر، قضت المحكمة المختصة، بالحجز على حسابات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البنكية لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبد الوهاب تحجز على حسابات روتانا

ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض ومحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي، إنه تم التحفظ على ما للمدين لدى الغير بموجب الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم ٢١٢٧ لسنة ١٧ ق محكمة القاهرة اقتصادي والصادر بجلسة ٥ فبراير ٢٠٢٥ من الدائرة الخامسة الكلية.

وجاء هذا بعد أن قضت محكمة النقض بتغريم شركة روتانا 2 مليون جنيه لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث استندت في حكمها إلى قرارها السابق الذي أكد انتهاء عقد شيرين عبدالوهاب مع "روتانا"، مما يعني أن الشركة لم يكن لها الحق في حذف أغاني الفنانة.

يشار إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حينما قامت بفسخ التعاقد مع روتانا في وقت سابق، قامت بسداد الشرط الجزائي للشركة وقيمته ٥ ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية "بحلفلك" عن طريق شركة أخرى.

