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ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

ليتوانيا،فيتو
ليتوانيا،فيتو

يسعى رجال الإنقاذ في ليتوانيا إلى تجفيف مستنقع، بعد أن ابتلع أربعة جنود أمريكيين ومدرعتهم خلال تدريب عسكري قبل أيام، بحسب "يورو نيوز".

 

وأعلن الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا عن استقدام رافعات ضخمة، ومضخة ذات سعة كبيرة، وأكثر من 30 طنًا من الحصى لتسهيل تصريف المياه وإزالة الطين وانتشال المركبة من طراز "هيركوليز". إلا أن المسؤولين حذروا من أن العملية ستكون طويلة ومعقدة، نظرًا إلى صعوبة التضاريس.

 

وفي بيان رسمي، أوضح الجيش أن المنطقة "رطبة ومستنقعية بدرجة تمنع المعدات الثقيلة من العمل بفعالية، ما يتطلب تحسينات هندسية كبيرة لانتشال المركبة التي تزن 70 طنًا". كما أشار إلى أن تسرب المياه الجوفية يجعل عملية التجفيف بطيئة وشاقة.

ولا تزال الجهود مستمرة لانتشال الجنود المفقودين الذين ينتمون إلى اللواء الأول، فرقة المشاة الثالثة، فيما تم استدعاء فريق غوص من البحرية الأمريكية.

كما تطوعت القوات المسلحة البولندية لإرسال مهندسين و150 فردًا لدعم عمليات الإنقاذ.

وقال اللواء كورتيس تايلور، قائد الفرقة المدرعة الأولى: "ستكون عملية الاستعادة طويلة وصعبة، لكننا ملتزمون تمامًا بإعادة جنودنا إلى الوطن

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الجيش الأمريكي القوات المسلحة البولندية ليتوانيا

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