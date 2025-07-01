زغلول صيام يكتب: الكرة المصرية ضجيج بلا طحين.. الأندية تتلاعب في عقود اللاعبين والمدربين.. والهلال يكتسح السيتي.. وإحنا عايشين على الماضي!!

نعم، نفخر بالإنجاز الذي حققه نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي، كما افتخرنا من قبل ببلوغ المنتخب المغربي لنصف نهائي مونديال قطر 2022… وعلى قدر الفخر والفرحة بإنجازات الأشقاء، تأتي الحسرة والندامة على ما آلت إليه كرة القدم المصرية.

نعم، الكرة المصرية أصبحت ضجيجًا بلا طحن… والأندية المصرية وهمٌ كبير تعيش فيه جماهير الكرة… الكيد والمكايدة هو عنوان المرحلة، وعلى ما يبدو أن الأمل صعب في عودتها في القريب.

الأندية التي تتفنن في التلاعب في عقود لاعبيها من أجل التهرب من دفع مستحقات الدولة تحت أنظار كل المسئولين، لا بد أن تكون نتيجته الطبيعية هو الفشل الذريع الذي ليس له مثيل في الكرة الأرضية.

كرة القدم المصرية، التي كانت مصدر فخر واعتزاز لكل الأشقاء العرب والأفارقة، أصبحت تعاني وتنزف… بعد أن وصل تصنيفنا التاسع على مستوى العالم في 2010، تراجعنا إلى الوراء وأصبحنا في الثلاثينيات، وبعد أن كان الدوري المصري المصنف الأول عربيًا، تراجع إلى المركز 113 عالميًا.

الحقيقة المُرّة

والأسباب الحقيقية هي إسناد الأمر لغير أهله في مجال كرة القدم… عندما تجد أن مجلس الرابطة، الذي ألغى الهبوط في الدوري الممتاز، لم يلمس أحد أعضائه الكرة في دوري المدارس، وبالتالي تحول الأمر إلى وجاهة اجتماعية، وتم فرضه فرضًا على الجميع…

وهناك إعلام يعيش على الفتنة والترند وتزييف الحقائق، وليس إعلامًا يناقش الموضوعات الجادة… إعلامٌ فقد مصداقيته، ولم يعد أحد يتابعه… نعم، إعلام رياضي يطبل أكثر مما يكشف الحقائق.

علينا أن نرى ونتحسر على أيامٍ خلت، ونحن نرى الشقيقة قطر تنظم مونديال 2022 في أفضل نسخة، والسعودية تنظم مونديال 2034، والمغرب هي الأخرى تنظم، ونحن نعيش في كلامٍ معسول، وباتت أقصى أمانينا هو تنظيم الألعاب الإفريقية!!

على مدار أيام، طرحنا موضوع تلاعب الأندية في عقود لاعبيها، وكشفنا الأرقام الحقيقية لعقد زيزو وتريزيجيه مع الأهلي، ولم يتحرك طرف لمسئول من أجل إعادة حق الدولة… بات المسئولون مثلنا متفرجين!!

طبيعي، مع دوري 21 فريقًا وغياب جماهيري بعد غزو أندية الشركات، أن تتراجع كرة القدم المصرية تراجعًا رهيبًا.

نعم، ننفخ في قربة مقطوعة، أو بمعنى أوضح: لم تعد هناك قربة حتى ننفخ فيها، بعد أن فقدنا الأمل في إصلاح حقيقي… إصلاح يُبعد الدخلاء… إصلاح يسمح بوجود مسئولين أصحاب قرار على الكراسي التي يجلسون عليها، وليسوا مجرد أداة.

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