الائتلاف المصري يصدر تقريره عن آخر أيام الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

قال الائتلاف المصري لحقوق الإنسان من خلال متابعيه، في لجان الاقتراع في المحافظات الخمس التي تشهد جولة الإعادة بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إن الانتخابات شهدت تراجعًا ملحوظًا في أعداد الناخبين خلال اليوم الأخير من التصويت بالداخل.



وأشار متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية إلى أن الحضور أمام العديد من اللجان كان محدودًا للغاية، بل وصل إلى الغياب التام في بعض اللجان الواقعة بالمدن، مقارنةً بمشهد الأمس الذي اتسم بزيادة نسبية في الإقبال داخل القرى، خاصة تلك التي تُعد مسقط رأس للمرشحين أو تمثل مراكز ثقل قبلي وعشائري لهم.



ويرى الائتلاف أن هذا التراجع، يعكس تكتيكًا انتخابيًا مقصودًا من جانب بعض المرشحين ذوي الخبرة، قام على تأخير عملية الحشد والدفع بالكتلة التصويتية نحو الساعات الأخيرة قبيل إغلاق الصناديق، بما يضمن تفوقهم ويقلل من فرص منافسيهم في تنظيم حشود موازية.



وتجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة تجري في خمس محافظات هي: الغربية، بني سويف، الوادي الجديد، الأقصر، والإسماعيلية، بمشاركة ست قوى سياسية ممثلة في المستقلين، حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الوعي، والمستقلين الجدد.

