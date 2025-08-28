الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الائتلاف المصري يصدر تقريره عن آخر أيام الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات الإعادة
انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، فيتو

قال الائتلاف المصري لحقوق الإنسان من خلال متابعيه، في لجان الاقتراع في المحافظات الخمس التي تشهد جولة الإعادة بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إن الانتخابات شهدت تراجعًا ملحوظًا في أعداد الناخبين خلال اليوم الأخير من التصويت بالداخل.


وأشار متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية إلى أن الحضور أمام العديد من اللجان كان محدودًا للغاية، بل وصل إلى الغياب التام في بعض اللجان الواقعة بالمدن، مقارنةً بمشهد الأمس الذي اتسم بزيادة نسبية في الإقبال داخل القرى، خاصة تلك التي تُعد مسقط رأس للمرشحين أو تمثل مراكز ثقل قبلي وعشائري لهم.


ويرى الائتلاف أن هذا التراجع، يعكس تكتيكًا انتخابيًا مقصودًا من جانب بعض المرشحين ذوي الخبرة،  قام على تأخير عملية الحشد والدفع بالكتلة التصويتية نحو الساعات الأخيرة قبيل إغلاق الصناديق، بما يضمن تفوقهم ويقلل من فرص منافسيهم في تنظيم حشود موازية.


وتجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة تجري في خمس محافظات هي: الغربية، بني سويف، الوادي الجديد، الأقصر، والإسماعيلية، بمشاركة ست قوى سياسية ممثلة في المستقلين، حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الوعي، والمستقلين الجدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات الاعادة لمجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات تشيد بدور قضايا الدولة والنيابة الإدارية في الإشراف على انتخابات الشيوخ 2025

بدء عمليات الفرز بمقر اللجنة العامة بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية 2025 (صور)

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads