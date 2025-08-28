بعد انخفاض الأسعار 25%، شعبة السيارات تحذر من هذا الأمر

كشف منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، عن تطورات أسعار السيارات في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حالة من التراجع الملحوظ.

انخفاض متفاوت بين السيارات الجديدة

أكد زيتون أن أسعار بعض أنواع السيارات الجديدة “الزيرو” انخفضت بنسبة تصل إلى 25%، بينما تراوحت نسب التراجع في الأغلبية ما بين 5% إلى 10%، وهو ما يعكس استجابة السوق لمعادلة العرض والطلب.

أسعار السيارات المستعمل تتراجع بحكم السوق

أوضح عضو شعبة السيارات أن أسعار السيارات المستعملة أيضًا تراجعت بشكل إجباري بحكم معطيات السوق وسياسة العرض والطلب، لافتًا إلى أن التمسك بالأسعار القديمة يضر أصحابها لأنه يوقف دورة رأس المال.

التجار يتحملون الخسائر

أشار زيتون إلى أن التجار تفاعلوا مع موجة الانخفاض، وقبلوا ببيع السيارات بأسعار أقل رغم الخسائر من أجل تحريك السوق والحفاظ على دورة رأس المال.

توقعات بالمزيد من الانخفاض

توقع عضو شعبة السيارات أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا إضافيًا في الأسعار مع استمرار تراجع سعر الدولار واستقرار سعر الصرف، مما قد ينعكس إيجابيًا على المستهلكين.

