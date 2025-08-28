الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد انخفاض الأسعار 25%، شعبة السيارات تحذر من هذا الأمر

اسعار السيارات، فيتو
اسعار السيارات، فيتو

 كشف منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، عن تطورات أسعار السيارات في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حالة من التراجع الملحوظ.

انخفاض متفاوت بين السيارات الجديدة

 أكد زيتون أن أسعار بعض أنواع السيارات الجديدة “الزيرو” انخفضت بنسبة تصل إلى 25%، بينما تراوحت نسب التراجع في الأغلبية ما بين 5% إلى 10%، وهو ما يعكس استجابة السوق لمعادلة العرض والطلب.

أسعار السيارات المستعمل تتراجع بحكم السوق

 أوضح عضو شعبة السيارات أن أسعار السيارات المستعملة أيضًا تراجعت بشكل إجباري بحكم معطيات السوق وسياسة العرض والطلب، لافتًا إلى أن التمسك بالأسعار القديمة يضر أصحابها لأنه يوقف دورة رأس المال.

التجار يتحملون الخسائر

 أشار زيتون إلى أن التجار تفاعلوا مع موجة الانخفاض، وقبلوا ببيع السيارات بأسعار أقل رغم الخسائر من أجل تحريك السوق والحفاظ على دورة رأس المال.

 

توقعات بالمزيد من الانخفاض

توقع عضو شعبة السيارات أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا إضافيًا في الأسعار مع استمرار تراجع سعر الدولار واستقرار سعر الصرف، مما قد ينعكس إيجابيًا على المستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعبة السيارات اسعار السيارات انخفاض اسعار السيارات اسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات الزيرو سعر الدولار السيارات

مواد متعلقة

جهاز حماية المستهلك: تراجع أسعار السيارات بنسبة تصل لـ 25%

الغرف التجارية تكشف أسباب انخفاض أسعار السيارات 20% (فيديو)

أسعار السيارات الصينية دونج فينج خلال شهر أغسطس

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads