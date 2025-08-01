أسعار السيارات الصينية دونج فينج خلال شهر أغسطس

طرحت الصين لأول مرة في السوق المصري 9 طرازات من سيارات دونج فينج، تشمل طرازات تعمل بـالوقود التقليدي (بنزين)، وكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى سيارات هجينة (هايبرد)، وREEV، وPlug-in Hybrid، في خطوة تستهدف تلبية جميع احتياجات المستهلك المصري.

ونرصد في التقرير التالي أبرز أسعار سيارات دونج فينج داخل السوق المحلي خلال مطلع شهر أغسطس وهي:-

سيارات البنزين MAGE

سعر سيارة MAGE HighLine هو (مليون و190 ألف جنيه).

سعر سيارة MAGE Elite هو (مليون و290 ألف جنيه).

سيارات البنزين SHINE

سعر سيارة SHINE Advance هو (790 ألف جنيه).

سعر سيارة SHINE Sport هو (945 ألف جنيه).

سيارة BOX الكهربائية

سعر سيارة BOX 330 km هو (770 ألف جنيه).

سعر سيارة BOX 430 km هو (870 ألف جنيه).

سيارة Eπ 007

سعر سيارة Eπ 007 530 Pro هو (مليون و350 ألف جنيه).

سعر سيارة Eπ 007 620 Pro هو (مليون و450 ألف جنيه).



سيارة VOYAH FREE الكهربائية الفاخرة

السعر 2 مليون و650 ألف جنيه.



سيارة VOYAH Passion الكهربائية الفاخرة

السعر 2 مليون و550 ألف جنيه.

سيارة VOYAH Dream

السعر 4 مليون و900 ألف جنيه.



سيارة M-HERO الهجينة

السعر 5 مليون و990 ألف جنيه.

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