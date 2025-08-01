الجمعة 01 أغسطس 2025
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اقتصاد

أسعار السيارات الصينية دونج فينج خلال شهر أغسطس

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

طرحت الصين لأول مرة في السوق المصري  9 طرازات من سيارات دونج فينج، تشمل طرازات تعمل بـالوقود التقليدي (بنزين)، وكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى سيارات هجينة (هايبرد)، وREEV، وPlug-in Hybrid، في خطوة تستهدف تلبية جميع احتياجات المستهلك المصري.

ونرصد في التقرير التالي أبرز أسعار سيارات دونج فينج داخل السوق المحلي خلال مطلع شهر أغسطس وهي:- 

سيارات البنزين MAGE
سعر سيارة MAGE HighLine هو (مليون و190 ألف جنيه).
سعر سيارة MAGE Elite هو (مليون و290 ألف جنيه).

سيارات البنزين SHINE
سعر سيارة SHINE Advance هو (790 ألف جنيه).
سعر سيارة SHINE Sport هو (945 ألف جنيه).

سيارة BOX الكهربائية
سعر سيارة BOX 330 km هو (770 ألف جنيه).
سعر سيارة BOX 430 km هو (870 ألف جنيه).

سيارة Eπ 007
سعر سيارة Eπ 007 530 Pro هو (مليون و350 ألف جنيه).
سعر سيارة Eπ 007 620 Pro هو (مليون و450 ألف جنيه).


سيارة VOYAH FREE الكهربائية الفاخرة
السعر 2 مليون و650 ألف جنيه.


سيارة VOYAH Passion الكهربائية الفاخرة
السعر 2 مليون و550 ألف جنيه.

سيارة VOYAH Dream
السعر 4 مليون و900 ألف جنيه.


سيارة M-HERO الهجينة
السعر 5 مليون و990 ألف جنيه.

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