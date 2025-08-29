المعاينة الأولية لحريق شقة بالمنيب: ماس كهربائي السبب

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة المنيب، أن ماسًا كهربائيًّا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

إخماد حريق شقة بالمنيب

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق السادس في أحد العقارات بشارع المنجد بـ منطقة المنيب دون وقوع أي إصابات.



حريق شقة سكنية بالمنيب

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس بعقار مكون من 7 طوابق بشارع المنجد بالمنيب.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

