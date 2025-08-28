الجمعة 29 أغسطس 2025
دين ودنيا

أمين الفتوى يوضح لطفل سر أكل الحلوى في المولد النبوي

الشيخ محمد كمال،
الشيخ محمد كمال، فيتو

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال من الطفل فارس، 8 سنوات، من محافظة أسوان، الذي تساءل: "هو احنا ليه علشان نحتفل بالمولد النبوي بناكل حاجة حلوة؟"، إن السؤال جميل ويُظهر وعيًا واهتمامًا طيبًا من الطفل في هذا التوقيت الذي يحتفل فيه الجميع بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

 

حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم

وأضاف الشيخ محمد كمال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس،  اليوم الخميس: "أنا بحيي الطفل فارس على سؤاله، وبقول له إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الحاجة الحلوة، وإحنا بنحب اللي كان بيحبه سيدنا النبي، وبنقتدي به، علشان كده بناكل الحلوى في يوم مولده عليه الصلاة والسلام".

 

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وأكد أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والفرح به، وشراء الحلوى في هذه المناسبة، كلها أمور جائزة ولا حرج فيها، بل إن كثيرًا من العلماء ألفوا في ذلك مؤلفات، مثل الحافظ ابن الجزري، والحافظ العراقي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ ابن حجر الهيتمي، والإمام ابن كثير، وكلهم ذكروا أدلة على جواز الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم.

وقال: "افرحوا بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من فرح بالنبي، فرح به النبي صلى الله عليه وسلم".

