من بيع الآيس كريم إلى لحظة وداع والدها، هاجر الشرنوبي تروي تجربتها الصعبة (فيديو)

كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي عن جانب مؤثر وصعب من حياتها لم يعرفه الجمهور من قبل، حين اضطرت للعمل في بيع الآيس كريم لتأمين مصاريف مدرسة ابنها، في فترة كانت تمر فيها بأزمة مالية ولم تكن تعمل في التمثيل.

أصعب لحظات هاجر الشرنوبي

وقالت هاجر خلال ظهورها في بودكاست "وفيها إيه" على منصة Story بالعربي: "كنت قاعدة في إسكندرية ومكنتش بشتغل خالص، وفجأة لقيت نفسي قدام مسئولية كبيرة. ابني داخل المدرسة في شهر 9، وإحنا في شهر 4، فبدأت أدور على شغل.. وأول حاجة عملتها إني اشتغلت أبيع آيس كريم".

وأكدت أن التجربة كانت نقطة تحول كبيرة في حياتها، رغم أنها كانت مرهقة، لكنها علمتها الكثير وغيّرت شخصيتها للأفضل، وأضافت: "في الأول مكنتش بعرف أتعامل، لكن بعدين اتعلمت، وعدّت المرحلة دي بحكمة ومسئولية".

كما تحدثت هاجر عن والدها الراحل، وقالت إن من أكثر النصائح التي ظلت ترافقها هي قوله الدائم: "لو كبّرت المشكلة هتكبر، ولو صغّرتها هتحتويها".

وأشارت إلى أن هذه الكلمات ساعدتها في مواجهة أزمات كثيرة في حياتها.

واختتمت حديثها بأكثر اللحظات ألمًا في حياتها، قائلة: "أصعب يوم في حياتي كان وفاة بابا، لأنه توفى على إيدي".

