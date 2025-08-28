محافظ الدقهلية يبحث خطط الارتقاء بالخدمات وتحقيق الانضباط الميداني

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة بمقر الديوان العام، لمناقشة أبرز الملفات التي تهم الشأن الدقهلاوي.

بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ورؤساء المرافق والوحدات المحلية، وتولي الأمانة الفنية للمجلس محسن طه مدير عام إدارة المجالس واللجان بالمحافظة.

في مستهل الاجتماع، قدم "المحافظ" التهنئة للقيادات الجديدة التي تسلمت مناصبها مؤخرًا، مثمنًا جهودهم ومتمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، التهنئة للدكتور حمودة الجزار لتوليه منصب وكيل وزارة الصحه بالدقهلية، كما قدم التهنئة للمهندس حامد عبد الخالق وكيل وزارة الكهرباء لقطاع جنوب الدقهلية بمناسبة توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شمال الدلتا، وايضا قدم التهنئة للمهندس محمد عطيه لتوليه منصب وكيل وزارة الكهرباء لقطاع جنوب الدقهلية، وقدم التهنئة للعقيد عقل صالح لتوليه منصب مدير الإدارة العامة لشرطة مرافق الدقهلية، واختتم التهاني بتقديم التهنئة للدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهليه لبلوغه السن القانوني للتقاعد.

وشدد "مرزوق" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم تأخير سداد مستحقات شركات النظافة والجمعيات، والعمل على تعزيز مستوى النظافة العامة في الشوارع والميادين، ومراجعة معايير السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال.

الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد "المحافظ" التحرك الفوري والميداني لمتابعة الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن الإزالة في المهد هي الحل الوحيد لردع المخالفين وضمان استعادة حقوق الدولة.

إقامة معارض "أهلًا مدارس" بجميع الوحدات المحلية

وجّه " مرزوق " لوكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن ببدء إقامة معارض "أهلًا مدارس" بجميع الوحدات المحلية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما طالب بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المدارس والمعاهد الأزهرية وضمان جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وقطاع المعاهد الأزهرية.

تكثيف حملات إزالة الإشغالات

وجه " المحافظ " مدير للعميد حاتم طه مدير عام إدارة المرور بتكثيف الحملات على سيارات الأجرة والتاكسيات، للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتشغيل العدادات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين، كما كلف مدير شرطة المرافق بتكثيف حملات إزالة الإشغالات، وأيضًا كلف العميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بشن حملة تفتيش شاملة على المطاعم والمحال لضمان سلامة الأغذية وتوافر التراخيص بالتعاون مع التموين والصحة.

مكافحة ظاهرة حرق قش الأرز وتعظيم الاستفادة

وشدد "مرزوق" على أهمية مكافحة ظاهرة حرق قش الأرز وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية عبر التنسيق مع مديرية الزراعة وإدارتي المخلفات الصلبة والبيئة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر ونشر الوعي بين المزارعين.

تطوير شارع الجلاء من شارع بورسعيد حتى بوابة الجامعة

وكلف " المحافظ " مدير مديرية الطرق ورئيس حي غرب المنصورة والمرور والمرافق بمتابعة أعمال تطوير شارع الجلاء من شارع بورسعيد حتى بوابة الجامعة، إلى جانب متابعة تطوير شارع جيهان، وذلك في إطار جهود تحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية.

كما أكد "مرزوق" متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الأماكن المؤجرة، مشددًا على الانتهاء من أعمال لجان الحصر، وتقسيم تلك الأماكن وفقًا لقرارات مجلس المحافظين والكتاب الدوري رقم 229 لسنة 2025 الصادر عن وزارة التنمية المحلية، بما يسهم في استعادة الحقوق العامة وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء

وعلى صعيد ملفات التقنين والمخالفات، شدد " المحافظ " على أهمية سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات تقنين أوضاع أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة، حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين.

الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

وخلال الاجتماع، تابع " مرزوق " الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الجارية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتكثيف التنسيق بين القطاعات التنفيذية المعنية لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحديات الحالية تتطلب العمل بروح الفريق

واختتم اللواء " طارق مرزوق" الاجتماع موجهًا الشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية على جهودهم، مؤكدًا أن التحديات الحالية تتطلب العمل بروح الفريق والتواصل المستمر مع المواطنين، وتكثيف العمل الميداني لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشددًا على أن مستقبل الدقهلية لن يتحقق إلا بالتكاتف والابتكار في إدارة الموارد.

