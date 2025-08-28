شيخ الأزهر لرئيس وزراء لبنان: الوحدة هي السبيل لنهضة أمتنا وتقدمها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتجديد دعوة لبنان لشيخ الأزهر لزيارة البلاد.

شيخ الأزهر لرئيس وزراء لبنان: مستعدون لاستضافة أئمة لبنان سنة وشيعة في أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة

ورحب شيخ الأزهر برئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعب اللبناني بالأزهر الشريف، وخالصَ تمنيات الأزهر بتقدم هذا البلد العزيز على كل عربي، والتغلب على عثراته وتحدياته، وأن يعيش اللبنانيون في سلام وأمان، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ لبنان، وأن يوحد صف اللبنانيين وكلمتهم، وأن يجمع شملهم، ويعجّل بزوال همهم.

شيخ الأزهر: الوحدة هي السبيل لنهضة أمتنا وتقدمها

وأكد حرص الأزهر على وحدة الأمة في ظل التحديات التي تحيط بها من كل الجهات، مشددًا على أن الوحدة هي السبيل لنهضة أمتنا وتقدمها، امتثالًا لقوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا)، ولذا بادر الأزهر بعقد مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي، الذي استضافته مملكة البحرين، لإحياء معاني الوحدة والجسد الواحد، مشددا على أننا في أمس الحاجة لهذه المعاني السامية في ظل استمرار العدوان اللاإنساني والإبادة الجماعية التي تستهدف إخواننا الأبرياء في غزة لما يقارب العامين.

كما أكد استعداد الأزهر لاستضافة الأئمة اللبنانيين؛ سنة وشيعة، وعقد تدريب مشترك لهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، على أن يُصمم المنهج التدريبي بشكل يراعي خصوصية المجتمع اللبناني وتنوعه، والتحديات التي تواجهه، من خلال التركيز على قيم الوحدة والتضامن، والتعايش الإيجابي بين الجميع. كما أكد فضيلته استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المخصصة لأبناء لبنان للدراسة بالأزهر، بما يلبي احتياجات المجتمع اللبناني، وبما يعكس العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالأزهر الشريف وعلمائه.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني سعادته بلقاء شيخ الأزهر مرة ثانية، وتقدير بلاده لدور فضيلته في نشر قيم الأخوة والتعايش، كما جدد دعوة لبنان لفضيلته لزيارة البلاد، وقال: "نجدد دعوتنا لفضيلتكم -نيابةً عن الشعب اللبناني- لزيارة بلدكم الثاني لبنان، اللبنانيون يحبونكم ويقدرون دوركم التاريخي في نشر السلام والأخوة والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وينتظرون زيارتكم بشغف كبير ومحبة حقيقية".

رئيس وزراء لبنان يجدد الدعوة لشيخ الأزهر لزيارة البلاد

كما أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره للدعم والرعاية اللذين يوليهما الأزهر لأبناء لبنان الدارسين فيه، وما يقدمه الأزهر لهم من استثناءات، ومعادلة شهادات عدد من المدارس اللبنانية لتسهيل التحاقهم بالدراسة بجامعة الأزهر، مؤكدًا أن ما يقوم به الأزهر هو امتداد لدوره التاريخي في دعم لبنان، ومساعيه في بناء دولة قوية بإرادة اللبنانيين ووعيهم، وأكد أن لبنان عاش حروبًا وصراعات كثيرة، وعانى ويلات الفتن الطائفية والمذهبية، ودفع ثمنها أرواح اللبنانيين، ونعمل بإخلاص في أن يستعيد لبنان عافيته ونهضته.

