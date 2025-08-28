الخميس 28 أغسطس 2025
خارج الحدود

ماكرون يدعم خطة لبنان لحصر السلاح بيد الدولة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره اللبناني جوزيف عون، أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة تلقى دعما أوروبيا واسعا.

ماكرون يدعم خطة لبنان لحصر السلاح بيد الدولة


وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون وشكره على الجهد الذي بذله وأسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية "اليونيفيل" حتى نهاية العام 2027.

ماكرون لـ نتنياهو: نرفض استخدام معاداة السامية كسلاح سياسي.. والاعتراف بفلسطين هدفه إحياء السلام

وأضافت أن "الرئيس ماكرون أكد أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعما أوروبيا ودوليا واسعا وينبغي أن تتسم بالدقة"، مشيرة إلى أن "عون وماكرون بحثا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين لإعادة إعمار لبنان ودعم الجيش".

 

