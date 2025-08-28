الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو سرقة شباك سلم أحد عقارات المقطم

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات فيديو سرقة شباك سلم بأحد العقارات بمنطقة المقطم وضبط الجاني.

فيديو سرقة شباك سلم بالمقطم

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة شباك سلم بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه لم ترد أية بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

 

بمواجهته اعترف بارتكاب السرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو سرقة شباك سلم بالمقطم سرقة شباك سلم بالمقطم فيديو سرقة شباك سلم المقطم مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة المقطم

