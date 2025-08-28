أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو سرقة شباك سلم أحد عقارات المقطم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات فيديو سرقة شباك سلم بأحد العقارات بمنطقة المقطم وضبط الجاني.

فيديو سرقة شباك سلم بالمقطم

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة شباك سلم بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه لم ترد أية بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

بمواجهته اعترف بارتكاب السرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.