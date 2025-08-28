ارتفاع أصول البنك المركزي إلى 6.335 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025

ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 6.335 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 6.057 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

رفع البنك المركزي المصري، مساهماته في رؤوس أموال المؤسسات الدولية إلى ما يعادل 28.481 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 22.641 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وجاءت الزيادة بشكل أساسي نتيجة ارتفاع مساهمة البنك المركزي في رؤوس أموال؛ البنك الإسلامي للتنمية لتصل إلى 7.1% من رأسمال البنك بقيمة 9.831 مليار جنيه مقابل نحو 7 مليارات جنيه، وفي المؤسسة الإسلامية لنتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بقيمة 221 مليون جنيه، مقابل 103 مليون جنيه خلال الفترة.

كما رفع البنك المركزي مساهماته في البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير إلى 17.2% بقيمة 11.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 9.3 مليار جنيه في يونيو من العام الماضى، وقام أيضًا بزيادة حصته في مؤسسة افريقيا للتمويل إلى 7.6% بقيمة 4.015 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار.

وسجلت أرصدة البنك المركزي لدة البنوك 1.019 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 921.7 مليار جنيه في يونيو 2024.

فيما وصلت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي إلى 21 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 17.8 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل إجمالي الذهب بالبنك المركزي إلى 672.9 مليار جنيه مقابل نحو 454.9 مليار جنيه في يونيو 2024، بحسب تقرير حصلت أموال الغد على نسخة منه.

