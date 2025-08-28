جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراضه لمسيرة يمنية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اعترض طائرة مسيرة قادمة من اليمن.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي: إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية على طول الحدود مع قطاع غزة قبل اعتراض الطائرة، ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر مادية أو إصابات.

وفجر الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال في بيان مشابه، أنه اعترض صاروخًا آخر أُطلق من اليمن، البلد الذي يشنّ منه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات صاروخية على الدولة العبرية إسنادًا لحركة حماس في قطاع غزة.

والأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنّه استهدف مواقع "عسكرية" تابعة للحوثيين في صنعاء، من بينها أهداف تقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود، وذلك "ردًّا على الهجمات المتكررة التي شنّها النظام الحوثي على إسرائيل".

وبحسب الحوثيين فقد أسفرت هذه الغارات عن سقوط 10 قتلى.

