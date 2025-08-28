فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدًا الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تجمعه بفريق وادي دجلة.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

ويلتقي الزمالك في المباراة القادمة مع وادي دجلة، يوم الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام وادي دجلة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت 1.

مباراة الزمالك وفاركو

حقق فريق الكرة بنادي الزمالك، فوزًا مستحقًّا على حساب فاركو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ينفرد بصدارة الدوري

ترتيب الدوري المصري، انفرد الزمالك بصدارة جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوزه أمام فاركو 1-0 في ختام الجولة الرابعة من المسابقة.

نتائج الجولة الرابعة في الدوري المصري

وشهدت الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري تعادل الأهلي مع غزل المحلة 0-0، وخسارة بيراميدز أمام مودرن سبورت 2-1، وتعادل الاتحاد مع البنك الأهلي 0-0، وإنبي مع الجونة 0-0، وفوز بتروجت أمام المقاولون 1-0.

وفوز الإسماعيلي أمام الجيش 1-0، وفوز وادي دجلة أمام زد 2-1، وفوز سموحة على كهرباء الإسماعيلية 2-1، وتعادل المصري مع حرس الحدود 1-1، وفوز الزمالك أمام فاركو 1-0.

ترتيب الدوري المصري 2025

1- الزمالك 10 نقاط

2- المصري 8 نقاط

3- بتروجيت 8 نقاط

4- مودرن سبورت 7 نقاط

5- سموحة 6 نقاط

6- الأهلي 5 نقاط

7- زد 5 نقاط

8- الحدود 5 نقاط

9- الجونة 5 نقاط

10- بيراميدز 5 نقاط

11- إنبي 5 نقاط

12- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- وادي دجلة 4 نقاط

15- الإسماعيلي 4 نقاط

16- الاتحاد 4 نقاط

17- الجيش 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

20- المقاولون العرب نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة

