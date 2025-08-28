الخميس 28 أغسطس 2025
ثنائي الأهلي وبيراميدز في قائمة المغرب لتصفيات كأس العالم

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن القائمة النهائية لمواجهة كل من النيجر وزامبيا المقرر لهما 5 سبتمبر 2025،  8 سبتمبر 2025، ضمن تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026.

قائمة المغرب

وشهدت قائمة المغرب تواجد الثنائي أشرف داري لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.


ويسعى المنتخب المغربي لحسم تأهله المباشر إلى كأس العالم 2026، حيث سيكون بحاجة إلى تحقيق نقطة وحيدة فقط خلال المواجهتين القادمتين، بفضل اعتلائه صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين.

