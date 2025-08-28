تحرير167 مخالفة لعدد من المخابز والمحال التجارية بالدقهلية (صور)

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملاتها المكثفة بجميع الإدارات على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، تحت إشراف شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، وذلك لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جودتها، وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

متابعة توافر السلع الأساسية، والاطمئنان على جودتها

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتعليمات علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضمن خطة متواصلة لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

في السياق نفسه، تابع محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة.

تحرير 167 محضر مخالفة في حملات تموينية

أسفرت الحملات التي نُفذت عن تحرير 167 محضر مخالفة، شملت المرور على 9 إدارات هي: (السنبلاوين – مركز ميت غمر – أجا – مركز المنصورة – بندر ميت غمر – منية النصر – المنزلة – جمصة – طلخا).

وفي مجال المخابز تحرر (140 مخالفة) كالآتي: 52 محضر نقص وزن ( 7 - 22 )، و22 محضر تصرف دقيق (656 شيكارة)، محضرين تجميع دقيق (3 شيكارة)، و8 محضر عدم إعطاء بون صرف، و7 محضر عدم نظافة أدوات عجين، و11 محضر عدم وجود سجل، ومحضر عدم وجود ميزان، و21 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و6 محضر مواصفات، ومحضرين انتهاء من الإنتاج، و4 محاضر غلق بدون إذن، ومحضر تجميع 21 بطاقة تموين، ومحضر تعد، ومحضر تجميع 660 رغيف، ومحضر نقص وزن مطاحن رمادا.

27 مختلفة في مجال الأسواق

وتم رصد مخالفات في مجال الأسواق بعدد 27 مخالفة كالآتي: 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين بدون ترخيص، و3 محاضر بدون فواتير، ومحضر استخدام علامة تجارية غير مسجلة، ومحضر تبديد، وشملت المضبوطات: 5 طن أسمنت، و10 أسطوانات سعة 25 لتر ممتلئة، و10 كجم دواجن بدون ترخيص.

