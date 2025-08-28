الخميس 28 أغسطس 2025
حوادث

حبس 6 أشخاص و12 سيدة بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول

محكمة
محكمة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 6 أشخاص و12 سيدة من بينهم 8 لهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة بالشيخ زايد
 

القبض على المتهمين بالجيزة

 

نجحت قوات الأمن في ضبطهم بصحبتهم 21 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهاليهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهله لإحدى دور الرعاية.

