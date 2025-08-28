بـ علم مصر، توافد المصوتين على لجنة شبراقاص بالغربية في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ (فيديو وصور)

شهدت محافظة الغربية الخميس توافد الناخبين على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني وآخر أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي يتنافس فيها المرشحان مجدي البري مرشح حزب مستقبل وطن وأحمد الجعبري مرشح حزب المستقلين الجدد.

وشهدت لجنة مدرسة شبراقاص بمركز السنطة توافد ملحوظ عصر اليوم من جانب الناخبين، الذين حرصوا على حمل علم مصر في طوابير انتظار التصويت.

وفتحت لجان التصويت وعددها 654 لجنة فرعية موزعة على 641 مركزًا انتخابيًا و14 لجنة عامة أبوابها في التاسعة صباحًا، على أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً مع تحديد ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بمحافظة الغربية نحو 3.6 مليون ناخب وناخبة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية أنهت استعداداتها بالكامل لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة مشيرًا إلى تجهيز اللجان بالإضاءة ومصادر الطاقة البديلة وتأمين مداخلها ومخارجها فضلًا عن توفير مظلات ومناطق انتظار أمام المقار للتيسير على المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب تخصيص كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

كما رفعت المحافظة حالة الطوارئ بالقطاع الصحي من خلال تجهيز المستشفيات والوحدات الصحية وانتشار سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان للتعامل مع أي طوارئ وربط غرف العمليات المركزية بالشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

ولأول مرة وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات لوحات إرشادية مخصصة لذوي الهمم داخل اللجان منها لوحات مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين وأخرى مزودة بـ QR Code لتمكين الناخبين من التعرف بسهولة على المرشحين بدائرتهم عبر الهواتف المحمولة.

وتستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء اليوم، وسط متابعة مكثفة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

