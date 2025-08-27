الخميس 28 أغسطس 2025
حريق هائل يلتهم مخزن كاوتش بكفر ميت الحارون في الغربية (صور)

شهدت قرية كفر ميت الحارون التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية مساء اليوم اندلاع حريق ضخم داخل مخزن كاوتش مقام على مساحة 1000 متر مملوك لأحد المواطنين ويدعى محمد البطشي.

وفور وقوع الحريق انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى جانب سيارات الإسعاف كما جرى إخطار مسئولي الكهرباء والغاز ورئيس مركز ومدينة زفتى لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وتواصل قوات الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والمباني المجاورة فيما لم تُعلن بعد أي تفاصيل عن وجود خسائر بشرية أو حجم الخسائر المادية.

