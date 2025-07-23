عبد المنعم إمام: المعارضة ضرورة للإصلاح في مصر

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن المعارضة المصرية حاضرة ولها جذور مؤثرة في الحياة السياسية، مستشهدًا بشخصيات مثل النائب الراحل ممتاز نصار، ومحمد أنور السادات، ممن ساهموا في صناعة حالة من الحراك السياسي داخل المجتمع، وعبروا عن رؤى مختلفة من داخل البرلمان على مدار فترات زمنية متعاقبة، سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها.

وأضاف في تصريحات لـ"فيتو"، أن وجود مساحة حقيقية للمعارضة يمنح الأمل في الإصلاح، مشيرًا إلى أن ما بعد 2011 شهد تراجعًا واضحًا في الاهتمام بالرأي الآخر، تحت ضغط مواجهة الإرهاب، مما أدى إلى إضعاف الحركة السياسية في الشارع، ثم جاءت قوانين الانتخابات لتُقيِّد فرص المعارضة بشكل أكبر.

الشارع أوسع من البرلمان

وأكد إمام أن حجم المعارضة في الشارع المصري أكبر بكثير من حجمها داخل البرلمان، داعيًا إلى فتح المجال العام وعدم إغلاق الأبواب أمام الرأي المخالف، مضيفًا: "النظام السياسي مثل الإنسان، له يدان: يد تمثل السلطة ويد تمثل المعارضة.. ولا يمكن أن يستقيم بدون كليهما".

ورفض رئيس حزب العدل اعتبار المعارضة "ديكورًا"، قائلًا إن هذا توصيف خاطئ، لأن المعارضة تعمل في إطار الدستور والقانون، وتبذل ما بوسعها لتحسين الأداء العام ومعالجة الأخطاء، مضيفًا أن "نظام الصوت الواحد دائمًا ما يسقط سريعًا"، وأن فتح المجال للمعارضة يسهم في تجديد الحراك السياسي، مما ينعكس إيجابيًا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

تاريخ المعارضة في مصر

واختتم إمام حديثه بالإشارة إلى رموز تاريخية للمعارضة كان لها أثر بالغ في الدفاع عن الحقوق والمصالح العامة، مثل النائب الراحل البدري فرغلي، الذي لعب دورًا كبيرًا في حماية حقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تبرهن على أهمية وجود معارضة قوية داخل أي نظام سياسي يسعى للاستقرار والتطور.

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