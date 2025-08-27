الهيئة الوطنية للانتخابات: كثافات تصويتية بدوائر مسقط رأس المرشحين.. ولا شكاوى من خرق الدعاية

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات المركزية رصدت إقبالًا ملحوظًا في عدد من الدوائر بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة بمناطق مسقط رأس المرشحين، نتيجة قيامهم بحشد أنصارهم، وهو ما أدى إلى كثافات تصويتية مرتفعة في الساعات الأولى من اليوم الأول، وأسفر عن نفاد بعض بطاقات الاقتراع في عدد محدود من اللجان.

وأوضح "بنداري"، خلال مؤتمر بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مثل هذه الكثافات تُعَد أمرًا طبيعيًا في جولات الإعادة، حيث يسعى المرشحون إلى حشد الناخبين، لافتًا إلى أن المشاركة في اليوم الثاني من التصويت عادة ما تشهد زيادة نسبية، لكنها أقل كثافة من الجولة الأولى.

وأضاف أن فرز أصوات المصريين بالخارج في 136 مقرًا انتخابيًا قد بدأ بالفعل، حيث يجري استلام محاضر الفرز تباعًا، تمهيدًا لضمها إلى نتائج الداخل وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها وإعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي إلى أن الهيئة لم تتلقَ أي شكاوى تتعلق بمخالفات أو تجاوزات في الدعاية الانتخابية داخل اللجان حتى الآن، مؤكدًا أن لجان الرصد بالمحاكم الابتدائية في الدوائر الخمس تتابع هذا الملف باستمرار، وتتخذ الإجراءات اللازمة حال ورود أي شكوى، إلا أن المتابعة حتى نهاية اليوم لم تسجل أي مخالفات تُذكر.

المرشحون بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.





