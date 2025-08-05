الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

رفضا لتسليم السلاح، مناصرو حزب الله ينظمون مسيرات في بيروت

حزب الله
حزب الله

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن مسيرات بالدراجات النارية لمناصري حزب الله اللبناني انطلقت في عدد من أحياء ومناطق الضاحية الجنوبية لبيروت،، بعد كلمة أمين عام الحزب نعيم قاسم حول ملف تسليم السلاح.

مناصرو حزب الله ينطلقون في مسيرات بالدراجات النارية

 

وتجول مناصرو "حزب الله" في  الطرقات، رافعين الرايات، وهتفوا دعما وتأييدا لـ"حزب الله" ومواقف أمينه العام نعيم قاسم، وتعبيرا عن رفضهم لتسليم السلاح.

وتأتي هذه المسيرات في وقت أكد فيه نعيم قاسم العدوان الإسرائيلي هو المشكلة في اتفاق وقف إطلاق النار وليس سلاح "حزب الله"، مشددا على أنه يجب أولا حل مشكلة العدوان، وبعدها تناقش مسألة السلاح.

وشدد قائلا: "المقاومة بخير.. قوية عزيزة تمتلك الإيمان والإرادة ومصممة على أن تكون سيدة في بلدها وأن يكون لبنان سيدا عزيزا مستقلا وجمهورها صامدا ومتماسكا، والمجاهدون مستعدون لأقصى التضحيات".


 وعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة اعتبرت "استثنائية ومفصلية"، إذ تصدر جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، حيث أوضح رئيس الحكومة بعد انتهاء الجلسة أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".

وقال: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 أغسطس، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".

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حزب الله بيروت نعيم قاسم

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