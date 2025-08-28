3 أزمات تجاهلها الخطيب خلال افتتاح مجمع سباحة زايد (تقرير)

فاجأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الجميع أمس بافتتاح مجمع حمام السباحة الجديد في فرع زايد رغم الأزمات التي تطارد فريق الكرة وحالة الغضب الجماهيري التي اجتاحت الشارع الرياضي الأهلاوي بعد التعادل أمام غزل المحلة وخسارة أربع نقاط من أصل ثلاث مباريات خاضها فريق الكرة في الدوري.

وتستعرض فيتو في السطور التالية 3 أزمات تجاهلها الخطيب بخطوة افتتاح مجمع السباحة في زايد بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات النادي لاختيار المجلس الجديد.

الأزمة الأولى تتمثل في تجاهل الخطيب حالة الغضب الجماهيري تجاه الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي الذي لم يحقق سوى انتصار وحيد من أصل 6 مباريات رسمية خاضها مع الفريق وهو رقم سلبي جدا لمدرب الأهلي الجديد.

الخطيب المشرف العام على الكرة تجاهل أيضا متابعة ملف تجديد نجوم الفريق وحالة الانقسام داخل الفرقة بين مؤيد ومعارض لاستمرار ريبيرو على رأس القيادة الفنية مع اهتزاز نتائج فريق الكرة، حيث يتواجد في القائمة كل من أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وأحمد عبد القادر الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

أحمد عبد القادر لم يتواجد في التدريبات الجماعية حتى الآن رغم تعافيه من الاصابة في العضلة الخلفية ومع رفض ريبيرو مشاركته فى التدريبات وهي الأزمة التي لم يتدخل الخطيب أيضا لعلاجها من أجل مصلحة الفريق والاستفادة من لاعب تم قيده بالفعل في قائمة الموسم الجديد.

ثالث الأزمات تمثلت في تجاهل رئيس النادي مواجهة مشكلة بين ريبيرو وجهازه المعاون (الوطني) بسبب رفضه بعض الأمور الفنية وايضا بعض النصائح كما حدث في مباراة غزل المحلة الأخيرة بجانب أيضا تجاهل حالة غضب جماهير الأهلي من تردي مستوى فريق الكرة والمطالبة برحيل المدرب الإسباني.

وعلى صعيد فريق الكرة واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت.

وخاض الفريق مرانا قويا صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وشهد المران محاضرة فنية مطولة من الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي مع لاعبيه من أجل تجهيز الجميع لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري



ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

