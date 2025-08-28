بحثًا عن "صلاح" جديد، نادي المقاولون يطور ملاعب الناشئين على الطراز الأوروبي

نجح مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح في الانتهاء من تطوير وتجهيز ملاعب قطاع الناشئين على أحدث النظم الأوروبية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، أن المجلس أنهى جميع التجهيزات الخاصة بملاعب القطاع، في خطوة تليق باسم ومكانة هذا الصرح العريق الذي ساهم في صناعة العديد من النجوم، وعلى رأسهم النجم العالمي محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي، وزميله محمد النني صاحب المسيرة الاحترافية المميزة من بازل السويسري وصولًا إلى آرسنال الإنجليزي.

وأضاف فتحي أن تطوير ملاعب الناشئين يُعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح، ضمن خطة تحسين البنية التحتية للنادي استعدادًا للموسم الجديد، مشددًا على حرص الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح على توفير بيئة تدريب مثالية للاعبين الناشئين والشباب.

وأوضح أن عملية التطوير شملت إحلال وتجديد ثلاثة ملاعب، منها ملعب بالنجيل الصناعي جرى تجديده وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، إلى جانب ملعبين آخرين بالنجيل الطبيعي، مع تجهيزهم بأعلى المعايير لتلبية احتياجات الفرق المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى تعزيز قدرات اللاعبين الشباب وتهيئتهم للمنافسات المحلية والدولية.

وأكد فتحي التزام النادي بتوفير كل ما يلزم لضمان نجاح اللاعبين في مسيرتهم الرياضية، بما يتماشى مع رؤية الإدارة في دعم كرة القدم المصرية وتعزيز فرص الناشئين لتحقيق إنجازات مميزة.

كما شدد على أن مجلس الإدارة لا يتوانى عن تطوير قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على الكرة المصرية، إذ أسهم القطاع في تقديم العديد من المواهب التي وصلت إلى النجومية وخدمت المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية.

