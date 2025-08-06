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رياضة

نادي المقاولون العرب يطور ملاعب قطاع الناشئين استعدادًا للموسم الجديد

نادي المقاولون العرب
نادي المقاولون العرب يطور ملاعب قطاع الناشئين، فيتو

أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، عن بدء تطوير ملاعب قطاع الناشئين، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرياضية للنادي. 

يأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد، حيث يسعى النادي لتوفير بيئة تدريب مثالية للاعبي الناشئين والشباب.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن تطوير الملاعب سيكون شاملًا، مع التركيز على تجهيزها بأفضل المعايير لتلبية احتياجات الفرق. وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام النادي بتعزيز قدرات اللاعبين الشباب وتحقيق النجاح في المنافسات.

من المتوقع أن تنتهي أعمال التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون الملاعب جاهزة لاستقبال التدريبات والمباريات. يهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى تقديم مستوى أفضل للفرق وتعزيز روح المنافسة بين اللاعبين.

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