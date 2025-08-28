احذروا السجائر الإلكترونية، نداء مهم من السفارة الكويتية في سنغافورة لمواطنيها

وجهت سفارة الكويت لدى جمهورية سنغافورة نداء مهما لمواطنيها الذين يرغبون في زيارة سنغافورة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين السنغافورية ومنها عدم استخدام أو اقتناء أو استيراد السجائر الإلكترونية.

قوبات تشمل غرامات مالية

وفي بيان، أكدت السفارة في هذا الشأن أن سنغافورة تفرض عقوبات تشمل غرامات مالية، وقد تصل بعض العقوبات إلى المحاكمة والسجن.

كما شددت على ضرورة الالتزام التام بالقوانين السنغافورية المحلية.

استخدام السجائر الإلكترونية

كما دعت السفارة جميع المواطنين إلى تجنب حمل أو استخدام السجائر الإلكترونية بأي شكل من الأشكال.

