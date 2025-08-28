الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

احذروا السجائر الإلكترونية، نداء مهم من السفارة الكويتية في سنغافورة لمواطنيها

سفارة الكويت، فيتو
سفارة الكويت، فيتو

وجهت سفارة الكويت لدى جمهورية سنغافورة نداء مهما لمواطنيها الذين يرغبون في زيارة سنغافورة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين السنغافورية ومنها عدم استخدام أو اقتناء أو استيراد السجائر الإلكترونية.

قوبات تشمل غرامات مالية

وفي بيان، أكدت السفارة في هذا الشأن أن سنغافورة تفرض عقوبات تشمل غرامات مالية، وقد تصل بعض العقوبات إلى المحاكمة والسجن.

كما شددت على ضرورة الالتزام التام بالقوانين السنغافورية المحلية.

 استخدام السجائر الإلكترونية

كما دعت السفارة جميع المواطنين إلى تجنب حمل أو استخدام السجائر الإلكترونية بأي شكل من الأشكال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سنغافورة استيراد السجائر الإلكترونية السجائر الإلكترونية سفارة الكويت لدى جمهورية سنغافورة ن الكويت

مواد متعلقة

زي النهارده، العراق يعلن الكويت المحافظة 19 بعد غزوها عام 1990

الكويت تدين سياسة التجويع والتهجير لـ الاحتلال في قطاع غزة

تتصدرها الكويت، 8 مناطق ومدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا في العالم

البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت لعام قادم

بنك الكويت المركزي: ارتفاع المعروض النقدي إلى 137.2 مليار دولار في يونيو

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads