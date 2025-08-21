الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تتصدرها الكويت، 8 مناطق ومدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا في العالم

ارتفاع درجة الحرارة،
ارتفاع درجة الحرارة، فيتو

أظهر تصنيف موقع “إلدورادو ويزر” المتخصص في  درجات الحرارة، اليوم  الخميس، أن  8 مناطق ومدن عربية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

8 مناطق ومدن عربية ضمن قائمة أشد المناطق حرا في العالم 

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، وتصدر مطار الكويت الدولي المناطق العربية  الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة في الدول العربية بـ 47.1 درجة مئوية.

وجاء مطار وادي الدواسر المحلي بالمملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في الدول العربية والسابعة عالميا بـ 45 درجة مئوية.

وفي الترتيب الذي نشره الموقع، احتلت 4 مدن جزائرية المراتب 3، 4، 5، و6 وهي حاسي مسعود (8 عالميا)، وعين صالح (9 عالميا)، وأدرار (10 عالميا)، وتورغوت (11 عالميا)، بدرجات مئوية تراوحت بين 44.7 و44.6 درجات.

كما جاءت في القائمة مدينة القيصومة السعودية (7 عربيا و13 عالميا)، بالإضافة إلى مدينة مدنين التونسية (8 عربيا و14 عالميا) حيث سجلتا 44.4 درجات مئوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

درجات الحرارة المدن الأكثر حرا مطار الكويت

مواد متعلقة

القاهرة 37 والصعيد ما زال على خط النار، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

شديد الحرارة ورياح وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

الأكثر قراءة

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

السيسي يعود للقاهرة عقب لقاء ولي عهد السعودية

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

ألفينا يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى مودرن سبورت

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

وقف 7 خدمات لبطاقات التموين عبر المكاتب ومنصة مصر الرقمية

خدمات

المزيد

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس (آخر تحديث)

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads