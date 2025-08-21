تتصدرها الكويت، 8 مناطق ومدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا في العالم

أظهر تصنيف موقع “إلدورادو ويزر” المتخصص في درجات الحرارة، اليوم الخميس، أن 8 مناطق ومدن عربية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

8 مناطق ومدن عربية ضمن قائمة أشد المناطق حرا في العالم

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، وتصدر مطار الكويت الدولي المناطق العربية الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة في الدول العربية بـ 47.1 درجة مئوية.

وجاء مطار وادي الدواسر المحلي بالمملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في الدول العربية والسابعة عالميا بـ 45 درجة مئوية.

وفي الترتيب الذي نشره الموقع، احتلت 4 مدن جزائرية المراتب 3، 4، 5، و6 وهي حاسي مسعود (8 عالميا)، وعين صالح (9 عالميا)، وأدرار (10 عالميا)، وتورغوت (11 عالميا)، بدرجات مئوية تراوحت بين 44.7 و44.6 درجات.

كما جاءت في القائمة مدينة القيصومة السعودية (7 عربيا و13 عالميا)، بالإضافة إلى مدينة مدنين التونسية (8 عربيا و14 عالميا) حيث سجلتا 44.4 درجات مئوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.