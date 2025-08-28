بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى

أعلن الجيش البولندي وضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى ونشر طائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، وذلك في أعقاب شن روسيا هجوما جويا على أوكرانيا.

حشد كافة الموارد المتاحة

وأفاد مركز قيادة العمليات بالجيش البولندي - في بيان نقله راديو "بولندا" في نشرته اليوم الخميس بأنه تم حشد كافة الموارد المتاحة من أجل تأمين المجال الجوي للبلاد، كما تم نشر طائرات مقاتلة ووضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب.

ضمان الحفاظ على أمن الأراضي المتاخمة لأوكرانيا

وأضاف مركز القيادة أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى ضمان الحفاظ على أمن الأراضي المتاخمة لأوكرانيا، وأنه جاري مراقبة الوضع عن كثب.

