ضبط طن دقيق مدعم بمخبز بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حيث قامت إدارة العجمى برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة، وإشراف محمد الشافعي، رئيس الرقابة، وعبد العزيز منصور، مفتش الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيامه بتجميع عدد ٢٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلو بإجمالى واحد طن بغرض البيع بالسوق السوداء واستخدامه خارج منظومة التموين.

كما تم تحرير محضرين إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير عدد ٤ محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

