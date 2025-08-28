الخميس 28 أغسطس 2025
محافظات

ضبط طن دقيق مدعم بمخبز بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

مدير فاقوس التعليمية بالشرقية يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

الصحة: زيادة عدد منشآت الرعاية الأولية الحاصلة على اعتماد GAHAR لـ 92

يأتى ذلك  تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حيث قامت إدارة العجمى برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة، وإشراف  محمد الشافعي، رئيس الرقابة، وعبد العزيز منصور، مفتش الإدارة بحملات  فى نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيامه بتجميع عدد ٢٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلو بإجمالى واحد طن بغرض البيع بالسوق السوداء واستخدامه خارج منظومة التموين.

كما تم تحرير محضرين إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير عدد ٤ محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

