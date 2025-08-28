في ذكرى رحيله.. محمد نجيب يرسم "مصر الغد" كما حلم بها الضباط الأحرار.. أول رئيس للجمهورية: نريدها خضراء صناعية قوية حرة.. والشباب أمل الغد وركيزة النهضة

اللواء محمد نجيب، أول رئيس جمهورية لمصر بعد إلغاء الملكية ــ رحل فى مثل هذا اليوم 28 أغسطس 1984 ــ فى ذكرى الثورة عام 1954 كتب مقالا فى مجلة المصور عن تصوراته عن مصر الغد كما يجب أن تكون فى ظل الثورة المجيدة قال فيه:

إن لمصر الغد صورة رسمها الضباط الأحرار يوم أن قاموا بثورتهم، ونحن ساعون لتحقيق هذه الصورة بنفس القوة ونفس الإيمان التى نفذت به ثورتنا العظيمة، فنرى مصر وقد استحال خرابها إلى عمران وجدبها إلى رخاء وركودها إلى عمل جاد متصل، نرى الإنشاء قد شمل كل شيء فى مصر، ونرى الأرض وقد استحال كل بور فيها إلى خضرة يانعة تفيض بالخير والرزق على المواطنين، ونرى المشروعات الصناعية وقد امتدت مصانعها فى سائر المدن فتحولت مصر إلى خلية نحل تخرج الشهد للآكلين، وامتصت هذه المشروعات جميع الأيدى المتعطلة، فلم يعد إنسان فى مصر يحمل هم لقمة العيش.

اللواء محمد نجيب

إن مصر الغد التى نراها دولة فتية لا تعرف التخاذل ولا الاستجداء، وليس بين بنيها خونة يعملون لحساب الغير أو الاستعمار بعد أن قضينا على الاستعمار، ولا نفعيون يعملون لحساب أنفسهم بعد أن تساوى المواطنون فى الفوز بخير هذا الوطن، وبعد أن يئس المنافقون من أن تعود مصر خطوة واحدة إلى الوراء، فى العهد الذى كانوا يسخرون فيه كل ما فى مصر وكل من فى مصر لمنافعهم الذاتية وأهوائهم الشخصية.

معاملة الغير معاملة الأنداد

إن صور مصر الغد لتتزاحم فى رؤوسنا ولكن لن تغيب أبدا عن عيوننا تلك الأهداف التي أردناها لمصر الفتية ولن تكون مصر فى غدها المرتقب أمة تقنع بالوعد أو تخضع بالوعيد، ولم تزد على الأيام إلا يقظة وتوثبا وتمد يدها إلى كل دولة تقدر صداقتها وتريد أن تعاملها معاملة الأنداد.

اللواء محمد نجيب



وإنى لأتصور مصر بعد أن أرسينا فيها قواعد الحكم السليم ونصرنا العدل المطلق بين المواطنين وقد انتعشت مواردها وقام فى الجنوب مشروع السد العالى فوفر لنا من المياه ما مكنا من استغلال كل شبر من الأرض البور، وأقامت على جانبى النيل مصانع تديرها كهرباء السد.

العمل على شرف العلم

ان عشرات من العقول المفكرة فى رؤوس أبناء مصر المخلصين تعمل دائبة على استنهاض كافة المشروعات الصناعية والاقتصادية والزراعية وستنعم مصر الغد بثمرات هذه العقول المفكرة المخلصة، ولن تكون مصر الغد فى مؤخرة ركب العلم، فسيكون من بينها علماء بارزين يزاحمون علماء الغرب على شرف العلم،

استقرار الأمن والسلام

وإنى لأرى فى هذه الصورة التى رسمناها لمصر الغد مكتشفين يرتادون مجاهل الأرض وآخرين يخترعون ويبتكرون وسائل الرفاهية والإنتاج، وعلماء يذللون الذرة ويخضعونها لما نريده منها لمصر من خير وعز ومتعة، وهاهو جيش مصر فى غدها القريب قد استعاد كرامته وأمجاده وأصبح عاملا وفعالا فى استقرار السلام والأمن، لا فى مصر وحدها بل وفى سائر الأرض.

إعداد شباب الغد

إن مصر لتتطلع إلى الغد وإلى شباب الغد ذلك الشاب الذى نعده من الآن ليحمل الامانة وينهض بالأعباء التى تتطلبها مصر من بنيها، وهو شباب يتنفس فى جو الحرية، ويحبو مع شباب الجمهورية، وعلى يديه ستبلغ مصر المكانة الرفيعة التى أرادتها لها الثورة..هذا هو الغد المأمول إن شاء الله وإن غدا لناظره قريب.

