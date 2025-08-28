تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

كشف مصدر رسمي سوري، فجر اليوم الخميس، تفاصيل الهجوم الجوي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة "جبل المانع" قرب دمشق.

وقال المصدر لوكالة "سانا" الرسمية إنه "خلال جولة ميدانية لعناصر من الجيش قرب (حبل المانع) جنوبي دمشق بتاريخ 26 أغسطس الجاري عثرت على أجهزة مراقبة وتنصت".



وأضاف أنه "أثناء محاولة التعامل معها، تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابات وتدمير آليات".

وأردف المصدر قائلًا إن "الاستهدافات الجوية والطائرات المسيّرة استمرت في منع الوصول إلى المنطقة حتى مساء 27 أغسطس".

#عاجل 🚨 إنزال قامت به مروحيات إسرائيلية في محيط منطقة الكسوة في ريف دمشق



Israeli helicopters carried out a landing in the vicinity of Al-Kiswah in the Damascus countryside. pic.twitter.com/cKqLCf6NP3 — Nancy NESSRINE Lakiss🇱🇧 نانسي اللقيس 🇱🇧 (@lakiss_nancy) August 27, 2025



وتابع: "بالمقابل قامت مجموعات من الجيش بتدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء".

وأوضح أنه "لاحقًا، شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على الموقع أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع".



كما كشف مصدران بالجيش السوري لـ"رويترز"، إن وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت إنزالا جويا على منطقة استراتيجية مرتفعة جنوب غربي دمشق، ونفذت عملية استمرت ساعتين قبل أن تغادر المنطقة.

وأوضح أن قوات سورية عثرت على أجهزة مراقبة وتنصت، الثلاثاء، وأثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أدى إلى مقتل 7 جنود.

وأفادتا: "عند محاولة الجنود السوريين تدمير هذه الأسلحة، استهدفتهم المقاتلات الإسرائيلية بشكل مباشر عبر عدة غارات".

وحسب قناة الإخبارية السورية، استمرت الاستهدافات الجوية الإسرائيلية لمنع الوصول إلى المنطقة حتى مساء الأربعاء.

في وقت لاحق، وصلت 4 مروحيات إسرائيلية وبدأت عملية إنزال جوي لعشرات الجنود، وفق مراسلنا الذي أكد أنه "لم يحدث أي اشتباك مباشر بين الجنود الإسرائيليين والسوريين".

واستمرت عملية الإنزال لأكثر من ساعتين، حيث "نفذ الجنود الإسرائيليون عمليات لم تعرف طبيعتها. لا نعرف عما كانت تبحث القوة الإسرائيلية".

وأفادت مصادرنا أن مجموعات من الجيش السوري دمرت جزءا من منظومات التنصت عبر استهدافها بالسلاح المناسب، بينما تم سحب جثامين الجنود القتلى.

وجرى الإنزال قرب جبل المانع، الذي كان في السابق موقعا لقاعدة رئيسية للدفاع الجوي تشغلها إيران، لكن إسرائيل دمرتها قبيل سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

إدانة سورية

وفي بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية السورية عن "بالغ إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، معتبرة أنها "انتهاك جسيم للقانون الدولي وخرق فاضح لسيادة سوريا".

ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من مقتل 6 من عناصر الجيش السوري في ضربات إسرائيلية قرب دمشق.

كما أعلنت وكالة سانا الرسمية عن مقتل شاب في قصف إسرائيلي على منزل بريف القنيطرة الشمالي.

ومنذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024، كثفت إسرائيل ضرباتها على مواقع عسكرية في سوريا، مؤكدة أنها تهدف لمنع وقوع ترسانة الأسلحة في أيدي أطراف جديدة.

ويتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر في عمق الجنوب السوري داخل المنطقة العازلة في الجولان.

فيما تؤكد دمشق أنها لا تسعى إلى التصعيد وتطالب بوقف الاعتداءات.

ويتمركز عدد من قوات الجيش السوري الجديد في القاعدة.

وردا على طلب للتعليق، قال متحدث عسكري إسرائيلي: "لا نعلق على التقارير الأجنبية"، كما لم تصدر أي تعليقات فورية بشأن أي إصابات أو أضرار.

وكانت منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية التي استخدمتها فصائل موالية لإيران في عهد الأسد.

ومنذ سقوط نظام الأسد، صعّدت إسرائيل من هجماتها وتوغلاتها في جنوب سوريا.

وتتزامن العمليات العسكرية الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.

