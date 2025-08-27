المعدة الذهنية لمنتخب تونس: الجزيري ابن الزمالك.. وخلافه مع فيريرا لن يؤثر عليه

تحدثت إشراف قنفود المعدة الذهنية السابقة لمنتخب تونس، عن أزمة سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك مع يانيك فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض.

وقالت إشراف قنفود المعدة الذهنية السابقة لمنتخب تونس في مداخلة عبر "زووم" في ستاد المحور: "دوري مساعدة اللاعبين على خوض المباريات بدون ضغوط وصدمات".

وأضافت: "أعمل على تهيئة الرياضيين واخراجهم من صدمات الإصابات، أعمل على معالجة اللاعبين نفسيا بعد إهدار ركلات الجزاء وعدم الأداء الجيد في المباريات".

واختتمت حديثها: "أعرف سيف الجزيري وعملت معه لمدة 5 سنوات، سيف الجزيري قضى 6 سنوات في الزمالك ولم يفتعل أي أزمة، وخلافه مع مدرب الزمالك لن يؤثر عليه ذهنيا ولن يشتت تركيزه".

