شوقي علام: دور الدراما معالجة الواقع وليس نقله (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، إن الأعمال الدرامية تنقل الواقع فى الشارع المصري، مؤكدا: "دور الدراما هى معالجة الواقع فى المجتمع المصري، لا أن ترفعه كما هو".



وطالب خلال لقائه ببرنامج "بيان للناس"، على فضائية " الناس "، القائمين على الأعمال الدرامية باضافة الحبكات الفنية لمعالجة السلوك السيء فى المجتمع المصري، فالواقع المصري فى عمومه شريف وفيه أخلاق وفيه محاولة لكسب الرزق والتعليم.



واضاف: " الواقع المصري به أشياء كثيرة إيجابية، فلماذا لا نعود إلى الدراما الجيدة، كما كان يحدث فى الماضي، لرفع الوعي فى الشارع المصري".



وأوضح: "دعوة القيادة السياسية لإعادة الأمر إلى نصابه الحقيقي، وإلى الأخلاق الحميدة، هي تصحيح مسار أنتظره الجميع كثيرا".

