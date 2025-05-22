بحضور وكيل الأزهر، لجنة “البحوث الفقهية” تعقد اجتماعها الشهري لمناقشة عدد من القضايا

عقدت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية اجتماعها اليوم الخميس، بحضور وكيل الأزهر د. محمد الضويني، والأمين العام لهيئة كبار العلماء د. عباس شومان، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، والمفتي السابق د. شوقي علام، وأعضاء اللجنة.

لجنة “البحوث الفقهية” تعقد اجتماعها الشهري وتناقش مجموعة من القضايا المهمة



ناقشت اللجنة مجموعة من القضايا الفقهية المتنوعة المعروضة عليها تمهيدًا لتقديم رأي فقهي منضبط حول هذه القضايا ورفعها لمجلس المجمع برئاسة فضيلة الإمام الأكبر لإصدار قرار بشأنها.



وتنعقد اللجنة بشكل شهري وتناقش ما يعرض عليها من قضايا فكرية ومجتمعية من الجانب الفقهي لإبداء الرأي فيها، وتضم في عضويتها نخبة من علماء الأزهر الشريف.



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