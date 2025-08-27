الهيئة الوطنية الانتخابات: عملية الاقتراع تسير بسهولة ودون أية تجاوزات

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا، لاستعراض مجريات العملية الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت الهيئة عدم رصد أية تجاوزات أو شكاوى من اللجان الفرعية وأن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ والتي تجرى على مدار يومين متتاليين في5 محافظات ينافس فيها 10 مرشحين، وهي الدوائر التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولة الأولى.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية التصويت وتوافد الناخبين داخل 1367 لجنة.

وتقام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في 5 محافظات هي “بني سويف والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية والأقصر”، وينافس خلالها 10 مرشحين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنظيم العملية الانتخابية، مؤكدةً أن اللجان الانتخابية وعددها 1367 لجنة فتحت أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ومن المقرر ان يتخللها ساعة الراحة للقضاة في تمام الثالثة مساءا وحتى الرابعة مساءا، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان سير عملية التصويت في أجواء من النزاهة والشفافية.

المرشحون بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.





محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.





محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

