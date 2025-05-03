السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مسار يتوج بالدوري الممتاز للكرة النسائية بعد الفوز على الزمالك

فريق مسار
فريق مسار

توج فريق مسار ببطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية، بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1-0، اليوم السبت، على ملعب مسار، في إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الدوري.

مسار بطلا لدوري الكرة النسائية

بهذه النتيجة حسم فريق مسار لقب بطولة دوري الكرة النسائية بعد ما وصل للنقطة 70.

تشكيل الزمالك ضد مسار

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: نورهان عمرو - علياء عطا الله - حنين هشام - سينثيا أونديكشي أكو

خط الوسط: ملك زيدان - سمر محمد  - ياتوندي أتنوكي فاچوبي -  أبيجيل ساكيوا - شيماء علي

خط الهجوم: كنزي مجدي

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، ميشلين يني نيكولا، حبيبة إسماعيل، حبيبة محمد، أيه إبراهيم، لوجين ياسر، رقية مصطفى، أمنية عاطف، ماهيتاب حسني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك مسار الزمالك ضد مسار دورى الكرة النسائية

مواد متعلقة

أحمد الجفالي يواصل برنامجه التأهيلي على هامش مران الزمالك اليوم السبت

تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

الدوري الألماني، لايبزيج يفاجئ بايرن ميونخ بهدفين في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس يتعادلان سلبيا في الدوري الإسباني

استراتيجية جديدة للزمالك استعدادًا لـ صفقات الميركاتو الصيفي

بمشاركة محمد شريف، الخليج يخسر من الاتفاق بهدفي فينالدوم بالدوري السعودي

السنغال يستهل مشواره بكأس أمم أفريقيا للشباب بالتعادل مع أفريقيا الوسطى

التشكيل الرسمي لمباراة السنغال وأفريقيا الوسطى في كأس أفريقيا للشباب

ads

الأكثر قراءة

سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

6 هدايا من الرئيس السيسي لعمال مصر

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

فتاة تؤذن داخل مسجد صلاح الدين وتثير الغضب، والنشطاء: هل يجوز أذان المرأة شرعًا (فيديو)

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

إسكان النواب تبدأ أول اجتماعات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

سمّ مغلف بنكهات مغرية، رسالة تحذيرية من الأوقاف عن مخاطر السجائر الإلكترونية

اتحاد الغرف السياحية يكشف مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

المجددون، محمد مصطفى المراغي، رفع راية تطوير الأزهر وتحدى الملك والإنجليز

سمّ مغلف بنكهات مغرية، رسالة تحذيرية من الأوقاف عن مخاطر السجائر الإلكترونية

المزيد
الجريدة الرسمية