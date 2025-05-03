مسار يتوج بالدوري الممتاز للكرة النسائية بعد الفوز على الزمالك

توج فريق مسار ببطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية، بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1-0، اليوم السبت، على ملعب مسار، في إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الدوري.

مسار بطلا لدوري الكرة النسائية

بهذه النتيجة حسم فريق مسار لقب بطولة دوري الكرة النسائية بعد ما وصل للنقطة 70.

تشكيل الزمالك ضد مسار

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: نورهان عمرو - علياء عطا الله - حنين هشام - سينثيا أونديكشي أكو

خط الوسط: ملك زيدان - سمر محمد - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أبيجيل ساكيوا - شيماء علي

خط الهجوم: كنزي مجدي

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، ميشلين يني نيكولا، حبيبة إسماعيل، حبيبة محمد، أيه إبراهيم، لوجين ياسر، رقية مصطفى، أمنية عاطف، ماهيتاب حسني".

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