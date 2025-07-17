طاقم تحكيم مصري يدير ربع نهائي أمم إفريقيا للسيدات

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندا المغربي لإدارة لقاء منتخبي جنوب إفريقيا والسنغال في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات "المغرب".

شاهندا المغربي حكمًا للساحة ويعاونها كل من يارا عاطف مساعد أول والجزائرية أسماء وهاب مساعد ثاني وغادة محات حكمًا رابعًا والمصري حسام عزب حجاج حكمًا لتقنية الفيديو والليبي أحمد عبد الرازق حكم مساعد لتقنية الفيديو.

موعد مباراة جنوب إفريقيا والسنغال

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت ١٩ يوليو ٢٠٢٥ في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ستاد الشرفي بوجدة والتي ستقام ضمن منافسات الدور الربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

إنجاز كبير وعريق يقدمه الثلاثي المصري خلال مشوارهم ومحفلهم الإفريقي ليقدم الكاف ثقته الكبيرة والكاملة في الثلاثي المصري ليعتمد عليهم في هذا اللقاء المرتقب والهام والذي يعتبر من أهم وأبرز المباريات ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

شاهندا المغربي ويارا عاطف وحسام عزب حجاج من أبرز وأكفأ الحكام الذين أثبتوا وجودهم بخبراتهم وكفاءتهم المتميزة الذي أسعد جميع مسؤولي الاتحاد الإفريقي بالأداء والمستوى المردود.

حضور الثلاثي المصري تحديدًا في هذا اللقاء يقدم خطوة كبيرة نحو طريق باهر ومشرق للتحكيم المصري في اهتمامات وأولويات الاتحادين الأفريقي والدولي والذي سيكون له دور كبير ومردود طيب خلال المرحلة المقبلة للدفع بكافة الحكام والمحكمات المصريين في البطولات الخارجية.

التحكيم المصري ظهر في ثلاث لقاءات منذ بدايتها ويعتبر اللقاء الرابع للتحكيم المصري وهذا يدل على ثقة الكاف في الحكام المصريين وخاصة ان شاهندا المغربي تاريخها التحكيمي الحافل والتي تعتبر من محكمات النخبة الأفريقية المرشحين للمونديال والعرس العالمي القادم بعد أدائها المشرف في مونديال كولومبيا.

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