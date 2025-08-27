عرض جديد يقرب تشيلسي من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

بات نادي تشيلسي، قريبا من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح الشياطين الحمر.

ودخل جارناتشو (21 عامًا) في خلافات حادة مع مدربه روبن أموريم، عقب نهائي بطولة اليوروبا ليج العام الماضي، والذي خسره الفريق أمام توتنهام، لعدم مشاركته أساسيًا من بداية المباراة.

تشيلسي يرسل عرضا جديدا للتعاقد مع جارناتشو

وأكد فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن تشيلسي ومانشستر يونايتد، في مفاوضات متواصلة لحسم صفقة جارناتشو.

وأضاف رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن تشيلسي قدم عرضًا تتراوح قيمته ما بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني، وينتظر موافقة مانشستر يونايتد.

وختم رومانو: "الصفقة ستتم، مسألة وقت فقط... جارناتشو لا يريد سوى تشيلسي".

