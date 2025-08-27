رئيسا جامعتي المنصورة والمستقبل العراقية يبحثان فرص التعاون المشترك

أجرى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل العراقية، جولة ميدانية شملت عددًا من كليات ومراكز الجامعة؛ بهدف التعرّف على الإمكانات الأكاديمية والبحثية والبنية التحتية الحديثة، واستكشاف فرص تعزيز التعاون المشترك، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لوفد جامعة المستقبل العراقية إلى جامعة المنصورة.

رئيسا جامعتي المنصورة والمستقبل العراقية في جولة ميدانية داخل جامعة المنصورة

وأكَّد الدكتور شريف خاطر، خلال الجولة، أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير بيئة التعليم والتدريب عبر تحديث البرامج الأكاديمية وتزويدها بأحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة المستقبل العراقية يمثّل نموذجًا للتكامل العربي في مجال التعليم العالي.

الزيارة تُعدّ خطوة جديدة نحو بناء شراكة استراتيجية تفتح آفاقًا واسعة للتعاون

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن شاكر عن إعجابه بما شاهده من إمكانات متميزة داخل جامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن الزيارة تُعدّ خطوة جديدة نحو بناء شراكة استراتيجية تفتح آفاقًا واسعة للتعاون البحثي والأكاديمي بين الجامعتين.

وبدأت الجولة بزيارة كلية الحقوق، بحضور الدكتور وليد الشناوي، عميد الكلية، والدكتور تامر صالح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين بالجامعة، واطّلع الوفد على قاعة مجلس الكلية، وقاعات المحاضرات، والمدرجات الكبرى، وقاعة الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى المكتبة وقاعات الاطّلاع، التي تُعدّ واحدة من كبرى المكتبات القانونية على مستوى الجامعات المصرية، كما اطّلع على المحكمة الصورية والعيادة القانونية، اللتين تُعدّان بيئة تدريبية متكاملة لإعداد الطلاب وتأهيلهم للممارسة العملية، وتُعدّ الكلية إحدى أبرز كليات الحقوق الرائدة على مستوى الوطن العربي، إذ تجمع بين الأصالة الأكاديمية والبرامج التدريبية الحديثة.

شملت الجولة الاطّلاع على معامل التدريب والمحاكاة المتطورة

ثم تلت ذلك زيارة كلية التجارة، بحضور الدكتور أحمد مطاوع، عميد الكلية، والدكتورة مروة حسان، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا ومديرة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور عمرو نزيه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس، وشملت الجولة الاطّلاع على معامل التدريب والمحاكاة المتطورة، ومن بينها محاكاة البورصة ومحاكاة البنك، فضلًا عن عدد من المدرجات الكبرى وقاعات الاختبارات الإلكترونية، وتتميّز الكلية بدورها الرائد في تخريج كوادر متخصصة في مجالات الاقتصاد والأعمال، مع التركيز على التدريب العملي وتوظيف التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية.

انطلاق" لتقنية الاتصالات والمعلومات

وتضمّنت الجولة أيضًا زيارة شركة "انطلاق" لتقنية الاتصالات والمعلومات، بحضور الدكتور شريف كشك، المدير التنفيذي للشركة، والدكتور محمود محمد سعفان، نائب المدير التنفيذي، والدكتور محمد حندوسة، نائب المدير التنفيذي، والدكتور مصطفى البندارى، المستشار القانوني للشركة. واطّلع الوفد على دور الشركة في دعم التحوّل الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة، وكذلك في المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة، من خلال تقديم خدمات تقنية متكاملة تشمل تطوير البرمجيات، وبناء الأنظمة الإلكترونية، وإنشاء وصيانة شبكات الحاسب ومراكز البيانات، وتطوير المواقع الإلكترونية وفق المعايير القياسية.

كما قدّم الدكتور شريف كشك عرضًا عن أهم الخدمات التقنية التي تقدمها الشركة، ودورها في خدمة العملية التعليمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، عبر منصّتيها الرائدتين: منصة "معارف" كأول منصة رقمية جامعية في مصر لتقديم دورات تعليمية عالية الجودة، ومنصة "KNOWTURE" للمحاضرات المتخصصة للباحثين بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا بجامعة المنصورة، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وجامعات أجنبية، لتقديم محاضرات أكاديمية متخصصة في مجالات بحثية متنوعة؛ مما يسهم في تعزيز التعاون التقني والبحثي بين الجامعتين.

واختُتِمت الجولة بزيارة وفد جامعة المستقبل مبنى البرامج النوعية بكلية الهندسة، بحضور الدكتور شريف البدوي، عميد الكلية، والدكتورة أميرة يسن هيكل، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث اطّلع الوفد على المبنى الذي يُعدّ أحد أبرز الصروح التعليمية الحديثة بالجامعة، ويضمّ برامج متميزة بنظام الساعات المعتمدة، ومعامل وقاعات تدريبية متطورة؛ تستهدف تخريج مهندسين ذوي كفاءات عالية قادرين على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا، بما يدعم الابتكار الهندسي وخطط التنمية الصناعية، ويعزّز مكانة الجامعة كمركز متميز للتعليم الهندسي والبحث العلمي.

وشارك في الجولة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما ضمّ الوفد المرافق من جامعة المستقبل كلًا من: الدكتور مظفر صادق حسن، مدير الإشراف العلمي والأكاديمي، والدكتور عمار الحسيني، عميد كلية القانون، والدكتور سعد العالم، مدير وحدة القياس والتقويم، والدكتورة إيمان عبد العزيز، من شعبة التنمية المستدامة.

وفي ختام الجولة، أشاد وفد جامعة المستقبل العراقية بما اطّلع عليه من إمكانات متقدمة وتجهيزات حديثة بجامعة المنصورة، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثّل ركيزة جديدة لتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، بما يخدم أهداف الجامعتين في تطوير التعليم العالي على المستويين المحلي والإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.