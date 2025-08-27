محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالمراكز التكنولوجية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بصفة دورية انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.



وفي هذا السياق، قامت لجنة برئاسة المهندس ماهر ابو المجد، مدير عام نظم المعلومات ومشرف عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بالمرور الميداني على المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس، لمتابعة انتظام سير العمل، ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة ما يتعلق بطلبات التصالح وتقنين أوضاع أملاك الدولة.

الالتزام الكامل بسرعة فحص الطلبات بدقة

من جانبه أكد "ابو المجد" خلال جولته، أن هناك تعليمات مشددة من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة الالتزام الكامل بسرعة فحص الطلبات بدقة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمواطنين، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات ومنع التكدس داخل المركز، بما يضمن بيئة خدمية مناسبة للمواطنين والمترددين.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة رفع كفاءة الأداء وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل المحافظة جهودها في المتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن.

الوقوف على أية معوقات قد تواجه المواطنين

وشدد محافظ الدقهلية على اللجنة بمتابعة التزام العاملين بالحضور والانضباط، وتوافر النماذج والمستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، بالإضافة إلى الوقوف على أية معوقات قد تواجه المواطنين أو العاملين، حيث تم توجيه التعليمات الفورية بحل أي مشكلات تعيق سير العمل.

التزام الأجهزة التنفيذية بدورها الخدمي والتنموية

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذا التحرك في إطار خطة المحافظة التي تستهدف تعزيز المتابعة الميدانية، والتفاعل المباشر مع المواطنين في مواقع تقديم الخدمة، تحقيقًا لأعلى درجات رضا المواطن، وتأكيدًا على التزام الأجهزة التنفيذية بدورها الخدمي والتنموية.

