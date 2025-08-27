الخميس 28 أغسطس 2025
"غرفة الإسكندرية” تبحث مع وزير الزراعة اللبناني سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين مصر ولبنان في القطاعات الزراعية والتجارية.

 

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من؛ عضوي مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي، ومحمود مرعي، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وأحمد غنيم مدير الشئون العربية بالعلاقات الزراعية الخارجية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء الشعب التجارية المتخصصين في تصدير المنتجات الزراعية إلى السوق اللبنانية.

ومن الجانب اللبناني المهندس لويس لحود مدير عام وزارة الزراعة، والمهندس فادي غانم مستشار وزير الزراعة، والدكتور الياس إبراهيم مدير الثروة الحيوانية، والمهندسة رانيا الحايك رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الزراعي.

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، بهدف تنسيق الجهود في تبادل السلع الزراعية ذات الأهمية، وعلى رأسها التفاح والبطاطس، باعتبارهما من السلع الاستراتيجية في السوقين المصرية واللبنانية.

كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية في البلدين، لبحث التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين والعمل على تذليلها، بما يسهم في زيادة حجم الواردات والصادرات وتعزيز التبادل التجاري.

وأكد وزير الزراعة اللبناني خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن مصر تمثل سوقًا محورية وشريكًا استراتيجيًا لبلاده، وأن هناك اهتمامًا لبنانيًا متزايدًا بالاستفادة من خبرات مصر في مجالات الزراعة وتطوير البنية التحتية الزراعية.

