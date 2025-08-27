الخميس 28 أغسطس 2025
شكوى رسمية لوزير الرياضة ضد رئيس اللجنة المؤقتة وأمين الصندوق بنادي الشيخ زايد

نادي الشيخ زايد
نادي الشيخ زايد

تقدم محمد شحاتة نائب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الشيخ زايد، ومحمد محمد الصاوي عضو اللجنة، بشكوى رسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضد رئيس اللجنة المؤقتة وأمين الصندوق.

وطالب الثنائي في شكواهم بحل اللجنة المؤقتة التي صدر قرار تشكيلها في مارس 2024، لإدارة شئون النادي، بداعي فشل اللجنة في إدارة شؤون النادي بجانب وجود مخالفات مالية وإدارية، وتهميش دور باقي أعضاء المجلس وهو ما تسبب في تردي الأوضاع خاصة فيما يخص الميزانية وما لحق بها من عجز ملاحظ. 

 

أعضاء اللجنة المؤقتة يعلنون الترشح في الانتخابات المقبلة

تضمنت الشكوى أنه ومع فتح باب الترشح لانتخابات النادي الجديد، أعلن جميع أعضاء اللجنة المؤقتة الترشح للانتخابات المقبلة، رغم أن اللجنة قد جاءت لتسيير الأعمال في النادي وليس من الإنصاف أن تكون اللجنة التى جاءت للتسيير وتسعى الآن للترشح أن تدعو وتدير الانتخابات.

وطالب نائب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الشيخ زايد في شكواه، بتوجيه اللجنة المؤقتة المكلفة من الوزارة بالدعوة للانتخابات قبل 31 أكتوبر 2025 وطبقا للقانون الجديد للرياضة بعد اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع، وحل اللجنة تحقيقا لمبدأ الشفافية مع تكليف المدير التنفيذى ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي طبقا للقانون لحين انتهاء الانتخابات خلال الشهرين القادمين.

 

تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشيخ زايد بعد تجميد المجلس المنتخب

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر في مارس 2024، تعيين لجنة مؤقتة لتسيير أمور نادي الشيخ زايد بعد قرار تجميد المجلس المنتخب وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء مدة عمل المجلس المنتخب أيهما أقرب.

وكلف وزير الرياضة الجهة الإدارية بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون نادي الشيخ زايد وفق اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

 

تشكيل اللجنة المؤقتة في نادي الشيخ زايد

وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة في نادي الشيخ زايد برئاسة المهندس محمد مختار خليفة والمستشار محمد شحاتة نائبا والدكتور فهد جاهين أمينا للصندوق، والأعضاء كلا من أمير عبد الله ومحمد الصاوي ويوسف سيد يوسف وأحمد عبد العليم ومي حمدي وأميرة سامي وأميرة جمال.

