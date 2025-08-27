137 مليون جنيه قروض لشباب الخريجين بدون فوائد في الدقهلية

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 201 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يوليو الماضي وذلك بإجمالي 750 ألف جنيه موزعة على 7 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة ليصل إجمالي القروض 137 مليون جنيه بالدقهلية

صرف الدفعة 201 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين

وذلك في إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر

137 مليون جنيه استفاد منها 13689 شابا في القروض

وأوضح "مرزوق" أن عدد المستفيدين من الدفعة الجديدة 17 شاب وفتاة (10 من الذكور -7من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 137 مليون جنيه استفاد منها 13689 شابا وفتاة منهم ( 6500 ذكور - 7189 إناث).

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز

جاءت موافقة اللواء"مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها، والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر.

