أخبار مصر

مجلس الوزراء يوافق على أسعار توريد محاصيل القمح والقصب وبنجر السكر لموسم 2025/ 2026

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026.
وجاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025/2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه /أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5). 


كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2500 جنيه للطن، وأن يكون سعر توريد بنجر السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2000 جنيه للطن.


وتمت الإشارة إلى أن الإعلان عن هذه الأسعار يأتي فى إطار جهود الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ورؤية القيادة السياسية لتعزيز أوجه الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يقتضي التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية، مع إرساء سياسات متوازنة تحقق العدالة للمزارع وتضمن استدامة الموارد الطبيعية، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية مصر ۲۰۳۰"، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الغذاء الآمن للمواطنين.

