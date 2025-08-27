139 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال 2024

عُقد اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الأول بمقر التمثيل التجارى برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى بمشاركة السفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل والقرن والجنوب الأفريقي ومكتب التمثيل التجارى في كمبالا عبر الفيديو كونفرانس.

الشركات وتجمعات الأعمال والجهات الوطنية المعنية

ضم الاجتماع عددًا من الشركات وتجمعات الأعمال والجهات الوطنية المعنية شملت اتحاد الصناعات - هيئة الدواء المصرية - وزارة الزراعة - هيئة الشراء الموحد - جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة - جمعية رجال الأعمال المصريين - هيئة الدواء المصرية بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص المصرية يمثلون عددًا من القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.

التحرك نحو الأسواق الافريقية

واستهدف الاجتماع وضع رؤية متكاملة إزاء التحرك نحو الأسواق الافريقية عمومًا وبصفة خاصة السوق الأوغندي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الأوغندي الأخيرة خلال شهر أغسطس الجارى لمصر ومنتدى الأعمال المشترك الذى شرفه بالحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ويويرى موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بهدف دفع سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودعم مسارات التنمية المشتركة في القارة الإفريقية.

يأتي هذا الاجتماع التنسيقي من منطلق رؤية مصر كون أوغندا شريكًا أساسيًا في منطقة حوض النيل الجنوبي، والسعي لأن تكون أوغندا أحد المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل.

وأبرز الاجتماع مختلف أوجه التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين والتي يمكن التركيز عليها خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن مجالات الزراعة الحديثة وتنويع مصادر استيراد اللحوم للسوق المصرى من منطلق تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير المزارع المتكاملة، والصناعات التحويلية، ومشروعات الطاقة والسياحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات مع أوغندا مما يمثل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للبلدين على جذب الاستثمارات في إفريقيا.

أثني المشاركون على أهمية الدور الذى تقوم به مكاتب التمثيل التجارى في توفير المعلومات اللازمة عن السوق الأوغندي واحتياجاته الفعلية بما في ذلك الفرص التجارية والمناقصات والمشروعات ذات الأولوية مع أهمية تنظيم اللقاءات المباشرة بين مجتمع الأعمال المصري والأوغندي والتى تمثل فرصة حقيقية لإطلاق مشروعات مشتركة تُترجم التفاهمات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى بلغ عام 2024 نحو 139 مليون دولار، فيما وصلت الاستثمارات المصرية في أوغندا إلى 239 مليون دولار من خلال 69 مشروعًا، يعكس الحاجة إلى مزيد من العمل لاستغلال الإمكانيات المتاحة.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل ورؤية متكاملة للتعامل مع السوق الأوغندي قابلة للتطبيق بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير وتعظيم التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية.

شارك بالاجتماع كل من الوزير المفوض التجارى راجى عدلى نائب مدير شئون الدول والمنظمات الأفريقية والمستشار التجارى أحمد سيف النصر والمستشار التجارى طارق قشوع مدير وحدة مجالس الأعمال بالتمثيل التجارى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.