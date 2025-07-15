خصومة وتهديد ووصية، مفاجآت جديدة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ

فجر مصدر مقرب من البرلماني الراحل عبد الحميد الشيخ، الذى عثر على جثمانه وبه إصابات متفرقة داخل مسكنه بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، قبل أكثر من شهر، مفاجآت عديدة وتفاصيل مثيرة، حول حياة الشيخ قبل رحيله، والظروف والملابسات التي أحاطت بالحادث.

وشدد المصدر على أن قضية عبد الحميد الشيخ، مازالت فى حاجة إلى مزيد من البحث والتحري لكشف الحقائق كاملة، نافيا أن يكون قد أقدم على التخلص من حياته.

مؤكدا أنه كان مقبلا على الحياة، يتسم بالمرح، ولم يعرف الاكتئاب يوما، وكان يعتزم الترشح فى انتخابات الشيوخ المقبلة، وبدأ الاستعداد بالفعل لتلك الانتخابات، وكان لديه طموحات وخطط مستقبلية عديدة، وهو ما ينفي فرضية إقدامه على التخلص من حياته، التي ألمحت إليها الروايات الرسمية الأولية.

لمزيد من التفاصيل اقرأ بيان وزارة الداخلية من هنــــــا

إقصاء البرلماني السابقي من المشهد السياسي

وفجر المصدر مفاجآت من العيار الثقيل مؤكدا أن البرلماني الراحل كانت له خصومات سياسية متعددة، نظرا لحضوره القوي وشعبيته الواسعة فى دائرة تلا بمحافظة المنوفية، ما جعله منافسا شرسا فى أى انتخابات نيابية يخوضها، وكان سببا مهما فى إخفاق منافسيه، ولولا تعرضه لنوع من الظلم فى انتخابات 2020 لاستمر في مجلس النواب حتى الآن.

وأضاف المصدر أن الخلافات والخصومات السياسية التى تعرض لها الشيخ، امتدت إلى بعض المقربين منه، وحاول بعضهم إقصاءه من المشهد السياسي فى المنوفية ليحل محله، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

محاولات اعتداء ومحاضر عدم تعرض

ومن المفاجآت المثيرة التى كشفها المصدر المقرب من الراحل عبد الحميد الشيخ، أنه أبلغ المقربين منه، بمحاولات متكررة للاعتداء عليه بالضرب من قبل أشخاص منافسين له، واضطر لتحرير محضر في مركز الشرطة ضد بعضهم بعدم التعرض، كما ترددت أنباء فى وقت سابق عن تعرضه لمحاولة قتل، غير أن تلك الأنباء لم يتم التأكد منها.

سر وصية البرلماني الراحل لابنه

ومن المفارقات اللافتة للنظر فى واقعة مصرع البرلماني السابق الدكتور أحمد الشيخ، والتى كشفها المصدر، أنه قبل الحادث بيومين تقريبا تحدث مع نجله وقدم له ما يشبه الوصية حيث قال له: لو جرا لى حاجة خلى بالك من أمك وإخواتك ومن نفسك وتعليمك".. وهو ما اعتبره المصدر دليلا على تعرض الراحل لتهديد ما أو محاولات ترهيب من أشخاص لم يشأ ان يفصح عنهم.

وعن المعلومات الأولية التي رجحت قيام الشيخ بالتخلص من حياته، قال المصدر: " هذه المعلومات والبيانات اعتمدت بشكل أساسي على عدم وجود آثار عنف فى مسكن البرلماني الراحل أو كسر فى الأبواب والشبابيك، ما يعنى عدم دخول أى شخص إلى المسكن عنوة أو محاولة سرقة محتوياته، وتجاهلت أن الراحل برلماني سابق، ويعد شخصية عامة ومن الطبيعي أن يفتح الباب لأى شخص ويستقبله فى منزله، وكان من المفترض التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغ محتوياتها لمعرفة المترددين على المسكن فى وقت متزامن مع الحادث.. وبالنسبة لفرضية مروره بأزمة نفسية دفعته لإنهاء حياته، فإنها لا تستند سوى على كلام مرسل وشهادات شخصية ولا يوجد عليها دليل ثابت مثل التقارير الطبية وغيرها"

لغز المقوار وعلاقته بالواقعة الغامضة

وفيما يخص العثور على "مقوار" يستخدم فى إعداد الطعام بجوار الجثمان، أوضح المصدر أن الجروح والكدمات الموجودة بالجثمان من الصعب إحداثها باستخدام تلك الآلة، والأوقع والأكثر منطقية، هو أنه استخدمها للدفاع عن نفسه ضد مهاجميه.. وتساءل: "ما الذى يدفع طبيبا لاستخدام مقوار فى التخلص من حياته.. ولماذا لم يستخدم سكينا مثلا أو حبة الغلة السامة؟ "

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