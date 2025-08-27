تشمل كليات القمة، الأماكن المتاحة للمرحلة الثالثة علمي "نظام قديم"

يواصل موقع تنسيق الجامعات فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) ضمن المرحلة الثالثة، لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، ويستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب، على أن تُعلن النتائج في صورة مجمعة عقب الانتهاء من عمليات المراجعة.

ويمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأكدت الوزارة أهمية الحفاظ على الرقم السري لضمان سرية البيانات، وعدم تعديل الرغبات من أي شخص آخر.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة،الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام قديم)

طب دمياط

طب فاقوس

طب عين شمس

طب أسنان كفر الشيخ

طب المنصورة

طب الزقازيق

طب أسنان جنوب الوادي

طب حلوان

طب قناة السويس بالإسماعيلية

طب طنطا

طب المنوفية بشبين الكوم

طب بنها

طب القاهرة

طب أسوان

طب كفر الشيخ

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج

طب أسنان عين شمس

طب أسنان طنطا

طب أسنان المنصورة

طب أسنان الإسكندرية

طب أسنان السويس

طب أسنان أسيوط

طب أسنان بني سويف

طب أسنان المنوفية

علاج طبيعي بنها

علاج طبيعي قناة السويس

علاج طبيعي بني سويف

صيدلة طنطا

صيدلة ج الوادي الجديد

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ

صيدلة المنصورة

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية

صيدلة المنوفية

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

طب بيطري مدينة السادات

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

كلية الهندسة جامعة دمنهور

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

طب بيطري عين شمس

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

طب بيطري بنها

طب بيطري دمنهور

طب بيطري كفر الشيخ

طب بيطري الإسكندرية

طب بيطري القاهرة

طب بيطري المنوفية

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري المنصورة

طب بيطري بني سويف

طب بيطري أسوان

حاسبات ومعلومات العريش رياضة

علوم حلوان

علوم العريش

علوم بنها

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

علوم بور سعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

علوم البترول والتعدين مطروح

علوم طنطا

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

سياسة واقتصاد بني سويف

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

علوم بنات عين شمس

علوم أسوان

ألسن أسوان

وتواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم طلاب الثانوية العامة خلال مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

